Больше 100 беспилотников атаковали территорию России и Крыма в ночь с 16 на 17 мая. В Севастополе повреждена подстанция, в Белгородской области погибли два человека.

Как сообщили в Минобороны России, 51 беспилотник сбили над аннексированным Крымом, еще шесть безэкипажных катеров уничтожили в акватории Черного моря. 44 дрона сбили над Краснодарским краем, шесть - над Белгородской областью и один над Курской областью.

В оперштабе Краснодарского края заявили, что в результате атаки произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Возгорание локализовали, пострадавших нет. В Севастополе обломки сбитых дронов повредили подстанцию, нарушена подача электричества, сообщил так называемый "губернатор" города Михаил Развожаев.

В связи с этим временно приостановлена работа учебных заведений и детских садов. В Белгородской области дрон атаковал автомобиль, в котором находилась семья из трех человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Погибли жители поселка Октябрьский - женщина и ее четырехлетний ребенок. Отец ребенка получил ранения.