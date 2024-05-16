Орбан о состоянии Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение, находится между жизнью и смертью, и это тяжелая потеря не только для его страны, но и для Венгрии. Об этом заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что его словацкий коллега придерживается схожих с ним взглядов по многим международным вопросам, в том числе в отношении конфликта в Украине.

"Мы молимся за премьер-министра Словакии, переживаем за него и, конечно, желаем ему выздороветь и вернуться к работе как можно скорее. Сейчас Роберт Фицо борется за свою жизнь, он находится между жизнью и смертью.

Однако, если посмотреть на эту ситуацию с политической точки зрения, то это большая потеря для Венгрии, потому что, даже если премьер-министр Словакии поправится, он не сможет работать в течение нескольких месяцев", - отметил он.

Орбан считает, что ближайшие месяцы будут крайне важными для будущего Европы в связи с предстоящими выборами в Европарламент и продолжающимся конфликтом в Украине.

Вооруженное нападение на Фицо было совершено 15 мая в городе Гандлова на западе Словакии. Премьер получил огнестрельные ранения в грудь, живот и конечность, ему была сделана операция, он находится в тяжелом состоянии, но угроза жизни, по мнению властей, миновала. Нападавший задержан. По сведениям словацких СМИ, это писатель Юрай Цинтула. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство премьера по политическим мотивам.

Ранее вице-премьер Словакии Томаш Тараба заявил, что угрозы жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо на данный момент нет, он в безопасности.