Оборонные заводы в России на грани выживания

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России показывают низкую рентабельность и находятся в состоянии «лишь бы выжить» без финансирования новых разработок, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

«Ростех» сегодня на 80% обеспечивает потребности армии (в вооружении), которые задействованы в СВО. У Министерства обороны задача - получить качественное и эффективное вооружение, экономика для военных - дело десятое», - сказал Чемезов в интервью РБК.

В результате, по его словам, в ОПК накопилось «огромное» количество проблем, а рентабельность производства военной продукции, под которой понимается отношение прибыли к себестоимости товаров, составляет всего 2,28%. Чемезов подчеркнул, что этот показатель должен быть «минимум 5%, а вообще от 5 до 10%».

«С текущим показателем рентабельности трудно развиваться. Мы создаем новую современную технику, только если Министерство обороны нам выделяет на ОКР или НИОКР (опытно-конструкторские и научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. — ТМТ) прямое финансирование. Без этого многие предприятия находятся в состоянии «лишь бы выжить», — отметил глава «Ростеха».