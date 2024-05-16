16 мая 2024 года в рамках первого заседания Подготовительной комиссии VI Всемирной конференции председателей парламентов Межпарламентского союза в Женеве состоялась вторая встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении. Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было продолжено обсуждение вопросов, связанных с поддержкой парламентами двух стран мирного процесса на фоне переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны договорились продолжить диалог между парламентами.