Лукашенко показали Физули обновлено 12:09; фото; видео

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Беларуси Александр Лукашенко посмотрели разрушенные места города Физули и ознакомились с Генеральным планом города. Об этом сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

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Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко прибыли в Физули, сообщают официальные СМИ Беларуси.