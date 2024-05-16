B рамках автосалона, наполненного энергией и погруженного в атмосферу пробуждения трансформации, инновационного импульса, изобретательности, творческого вдохновения и свежего опыта, а также предвосхищающего новое захватывающее путешествие в будущее, бренд Maserati представил «Сделано в громе» (Made in Thunder), увертюру к Folgore – новой, на 100% электрической главе Дома Maserati.

На сцене состоялась мировая премьера автомобиля, играющего ведущую роль в эре электромобилей Maserati. GranCabrio Folgore – на 100% произведенный в Модене и на 100% полностью электрический кабриолет обладает той же разрушительной силой, что и гром.

Элегантный и привлекательный GranCabrio Folgore с его спортивным и смелым характером, представляющий собой гармоничный и решительный синтез всех инноваций, без ущерба для удовольствия от использования автомобиля с максимальным комфортом и отличительным мастерством исполнения является самым быстрым на рынке и первым 100% электрическим кабриолетом в сегменте люкс. После GranTurismo Folgore, первой полностью электрифицированной модели бренда, и Grecale Folgore, первого в истории бренда на 100% электрического внедорожника, новый Maserati с открытым верхом дополняет текущее предложение электрокаров базирующейся в Модене компании.

Со своим новым «произведением», порождением самой сокрушительной силы инноваций, Maserati остается первопроходцем в автомобильном мире, где электрификация сегодня выстраивает новые границы и устанавливает правила, которые итальянский бренд класса люкс интерпретирует и воплощает в своих неподвластных времени творениях, сочетающих в себе философию бренда с новыми и актуальными идеями в области стиля, технологий и инженерии.