Maserati представляет миру GranCabrio Folgore фото, ВИДЕО
B рамках автосалона, наполненного энергией и погруженного в атмосферу пробуждения трансформации, инновационного импульса, изобретательности, творческого вдохновения и свежего опыта, а также предвосхищающего новое захватывающее путешествие в будущее, бренд Maserati представил «Сделано в громе» (Made in Thunder), увертюру к Folgore – новой, на 100% электрической главе Дома Maserati.
На сцене состоялась мировая премьера автомобиля, играющего ведущую роль в эре электромобилей Maserati. GranCabrio Folgore – на 100% произведенный в Модене и на 100% полностью электрический кабриолет обладает той же разрушительной силой, что и гром.
Элегантный и привлекательный GranCabrio Folgore с его спортивным и смелым характером, представляющий собой гармоничный и решительный синтез всех инноваций, без ущерба для удовольствия от использования автомобиля с максимальным комфортом и отличительным мастерством исполнения является самым быстрым на рынке и первым 100% электрическим кабриолетом в сегменте люкс. После GranTurismo Folgore, первой полностью электрифицированной модели бренда, и Grecale Folgore, первого в истории бренда на 100% электрического внедорожника, новый Maserati с открытым верхом дополняет текущее предложение электрокаров базирующейся в Модене компании.
Со своим новым «произведением», порождением самой сокрушительной силы инноваций, Maserati остается первопроходцем в автомобильном мире, где электрификация сегодня выстраивает новые границы и устанавливает правила, которые итальянский бренд класса люкс интерпретирует и воплощает в своих неподвластных времени творениях, сочетающих в себе философию бренда с новыми и актуальными идеями в области стиля, технологий и инженерии.
Шоу продолжилось выступлениями Клауса Буссе и Давиде Грассо. Глава дизайнерского отдела Maserati познакомил публику с красотой и духом GranCabrio Folgore, впервые представленного в эксклюзивном цвете Liquid Rose Gold, с мягким верхом Titan Grey и изысканным интерьером в цвете Denim и Ice с контрастной строчкой – жемчужиной программы кастомизации Maserati Fuoriserie. Он рассказал об отличительных чертах автомобиля – от его завораживающего дизайна и потрясающих характеристик до безошибочно узнаваемого звучания Folgore и невероятных технических характеристик автомобилей «Формулы-E», которыми поделились с Maserati для массового производства. Folgore – это голос будущего Maserati, гром, наполняющий новой энергией и вдохновляющий будущее бренда.
Подчеркнем, что покупателям предоставляется возможность предварительного заказа для различных комплектаций упомянутой выше и других моделей Maserati, представленных в Баку.
Maserati Grecale идеально адаптируется к вашему динамичному образу жизни.
- Цены от 130 000 AZN! *цена может меняться в зависимости от текущего курса валют
- Адрес: Белый город, ул. 1-я Яшил Ада, Площадь фонтанов.
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