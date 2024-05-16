Утром 17 мая ЦАХАЛ нанес удар по цели в ливанском городке Наджария, расположенном между Сайдой и Тиром, примерно в 50 км от границы Израиля. Об этом сообщают израильские СМИ.

Удар был нанесен после массированной атаки «Хезболлы», применившей ракеты и БПЛА для атаки целей в районе Нагарии и в других районах Западной Галилеи.

ЦАХАЛ пока не комментирует сообщение об ударе по цели в Наджарии.