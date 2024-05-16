Айдын Керимов, автор haqqin.az, Стамбул 12:15

Турция приостановила все торговые связи с Израилем. В ответ министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Израиль отменит соглашение о свободной торговле с Турцией, а также введет 100-процентный тариф на турецкий импорт. В турецко-израильских отношениях за долгие годы, а Анкара была одной и первой, кто признал еврейское государство в 1949 году, бывало всякое. Неизменной оставалась одна красная линия - сколь бы остры не были политические противоречия, стороны не прекращали экономического сотрудничества. И вот это произошло. Как надолго и как далеко это может зайти?

Турецкий запрет на торговлю с Израилем выглядит сильным ходом. Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил почти 7 миллиардов долларов, причем его баланс был в пользу турок, поскольку Турция была пятым по величине источником импорта Израиля в прошлом году, причем израильтяне закупали здесь автомобили, строительные материалы, сталь и текстильную продукцию. Коме того, Турция является основным источником некоторых основных продуктов, потребляемых в Израиле, включая макаронные изделия и шоколад. И несмотря на то что Израиль славится выращиванием помидоров, он также импортирует огромное количество из Турции — почти на 40 миллионов долларов в год в последние годы. Для обслуживания израильского рынка по всей Турции работает более 300 кошерных сертифицированных заводов. Сейчас все это остановлено. «Учитывая географическую близость Турции, вы можете заказать что-то, и через пару дней вы это получите», - объясняет Хай Эйтан Коэн Янарочак, еврей турецкого происхождения и исследователь турецко-израильских отношений в Тель-Авивском университете. - «Так что это был огромный плюс для израильского бизнесмена, который предпочитал вести бизнес с Турцией, а не с другими, более отдаленными направлениями». Теперь израильскому бизнесу придется искать другие, по определению – более дорогих продавцов этих товаров.