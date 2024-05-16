Бес совести в Израиле показывает на Эрдогана третья мировая
Турция приостановила все торговые связи с Израилем. В ответ министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что Израиль отменит соглашение о свободной торговле с Турцией, а также введет 100-процентный тариф на турецкий импорт.
В турецко-израильских отношениях за долгие годы, а Анкара была одной и первой, кто признал еврейское государство в 1949 году, бывало всякое. Неизменной оставалась одна красная линия - сколь бы остры не были политические противоречия, стороны не прекращали экономического сотрудничества. И вот это произошло. Как надолго и как далеко это может зайти?
Турецкий запрет на торговлю с Израилем выглядит сильным ходом. Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил почти 7 миллиардов долларов, причем его баланс был в пользу турок, поскольку Турция была пятым по величине источником импорта Израиля в прошлом году, причем израильтяне закупали здесь автомобили, строительные материалы, сталь и текстильную продукцию.
Коме того, Турция является основным источником некоторых основных продуктов, потребляемых в Израиле, включая макаронные изделия и шоколад. И несмотря на то что Израиль славится выращиванием помидоров, он также импортирует огромное количество из Турции — почти на 40 миллионов долларов в год в последние годы. Для обслуживания израильского рынка по всей Турции работает более 300 кошерных сертифицированных заводов. Сейчас все это остановлено.
«Учитывая географическую близость Турции, вы можете заказать что-то, и через пару дней вы это получите», - объясняет Хай Эйтан Коэн Янарочак, еврей турецкого происхождения и исследователь турецко-израильских отношений в Тель-Авивском университете. - «Так что это был огромный плюс для израильского бизнесмена, который предпочитал вести бизнес с Турцией, а не с другими, более отдаленными направлениями». Теперь израильскому бизнесу придется искать другие, по определению – более дорогих продавцов этих товаров.
Но здесь есть одна тонкость. Поскольку турецкий импорт по ряду позиций считается критически важным для Израиля, если запрет на торговлю продлится слишком долго, то израильский рынок будет потерян для Анкары. Даже если и не полностью, то весьма существенная его часть, как сталь, алюминий и строительные материалы. Что вряд ли вызовет энтузиазм у турецкого бизнеса, работающего в этих областях.
Это сейчас турецкое общество в подавляющем большинстве встало на сторону палестинцев и рукоплещет политикам, выступающим за проведение жесткой линии в отношении Израиля. Но что будет завтра, когда придется оплачивать счета за разрыв с еврейским государством?
Реджеп Тайип Эрдоган как опытнейший политический лидер эту тонкость ситуации прекрасно понимает. Введение полного запрета на торговлю уже отложено на три месяца, а израильские дипломаты низкого уровня на днях вернулись в Анкару. Что позволяет надеяться, что торговая война между Турцией и Израилем будет в короткие сроки свернута. И не успеет нанести серьезного ущерба.
К тому же как стратег турецкий президент понимает, что после войны Израиля и ХАМАС обязательно наступит «завтрашний день», где Турции, как ответственной региональной державе, необходимо принимать участие и в восстановлении Газы, и в «перезагрузке» текущей палестинской политики, и в долгосрочном урегулировании израильско-палестинского конфликта.
Исходя из этих соображений, нынешняя «зимняя стужа с метелью» в турецко-израильских отношениях не может быть долгой, весна наступит обязательно.
А попытки некоторых членов кабинета Биньямина Нетаньяху – не будем показывать пальцем на министра торговли Израиля Бецалеля Смотрича, заявившего, что «если в конце срока Эрдогана граждане Турции выберут здравомыслящего лидера, а не ненавистника Израиля, можно будет вернуть соглашение о свободной торговле» – пусть останутся на их совести. Последнее дело – в политику привносить личностный негатив.