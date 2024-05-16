Зеленский о реальной ситуации в Харькове

Российская армия при наступлении на севере Харьковской области продвинулась не более чем на 10 км. Ситуация стабилизируется. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

«На сегодняшний день наши Силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения - 10 километров. На направлениях некоторых бригад у врага нет совсем продвижения, и не было», - сказал Зеленский.

По его словам, у Украины очень мощные бригады: «Я им благодарен. Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами - то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых направлений».

Он заявил, что пересечение россиянами границы связано с тем, что не хватает ПВО: «Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией. Восемь месяцев паузы в принятии решений партнерами. Понятно, что нашим воинам было непросто».

Президент сообщил, что «до бетонной линии обороны никто не дошел, это бред, там говорят, что враг дошел до первой линии»: Первая линия - это не граница, там невозможно строить, потому что из-за соответствующего оружия, которым работали россияне, наши люди гибли».

«Они примерно там сейчас и находятся. Это первая линия, линия, которую построили на войне, под постоянным огнем, наши военные. Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная, не потому, что она лучше военных, а просто потому, что она дальше от оружия, от снарядов, от обстрелов», - рассказал Зеленский.

Как отметил президент Украины, «Волчанск - их цель, разумеется»: «Помимо того, что они хотят соответствующую зону 10 километров, они хотят всегда развивать успех, если он есть. Но главное на сегодняшний день - нашими Силами обороны ситуация стабилизирована».