Китай обвинил США

США несут ответственность за конфликт в Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, китайские власти призывают Белый дом «не переваливать вину на Китай и не пытаться вбить клин между ним и Европой».

Китайский дипломат подчеркивает, что американскому правительству необходимо «сделать что-то практическое для политического решения украинского кризиса» и не продолжать «подливать масло в огонь конфликта».