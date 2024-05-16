В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Кувейта в Баку Абдуллахом Мохаммедом Абдуллахом Альмауидином.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Кувейтом. Министр отметил особый вклад взаимных визитов на высшем уровне в расширение связей между нашими странами.

Теймур Мусаев указал и на наличие широкого потенциала для развития отношений между двумя странами в области здравоохранения.

Подчеркнув, что президент Ильхам Алиев придает большое внимание развитию национального здравоохранения, министр отметил, что модернизация, цифровизация, развитие человеческого капитала и укрепление экономики здравоохранения является одним из приоритетных вопросов государства: «Азербайджан придает особое значение изучению передового международного опыта в этой сфере и его практическому применению в нашей стране».

Теймур Мусаев также напомнил, что в ноябре текущего года Азербайджан примет у себя 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата - COP29: «Глава государства подчеркнул, что принятое при единогласной поддержке международного сообщества решение о проведении в нашей стране СОР29 свидетельствует о большом доверии к Азербайджану».