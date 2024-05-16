Ровшан Наджаф знакомится с футбольным миром в Бангкоке
Новый президент АФФА Ровшан Наджаф вместе с исполнительным вице-президентом и генеральным секретарем Сарханом Гаджиевым находится в Таиланде, где прошел 74-й Конгресс ФИФА.
Это первый международный визит Ровшана Наджафа в качестве главы Ассоциации. В Бангкоке он уже успел пообщаться с президентом УЕФА Александром Чеферином. Они обсудили сотрудничество между УЕФА и АФФА. Ровшан Наджаф проинформировал президента Европейского футбольного союза о проектах, воплощенных в жизнь в Азербайджане при поддержке УЕФА.
Также глава АФФА провел встречи с руководством федераций Турции, США, Франции, Грузии, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Чехии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.