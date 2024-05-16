Экс-кандидат в президенты Турции проведет в тюрьме десятки лет
Экс-председатель прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ приговорен в Турции к 28 с половиной годам тюремного заключения. Об этом сообщают турецкие СМИ.
Отмечается, что на момент вынесения приговора Демирташ уже отбывал тюремный срок. В марте 2021 года суд приговорил его к 3 с половиной годам лишения свободы. С учетом нового приговора за решеткой Демирташ проведет в общей сложности 42 года.
В прошлом политик был кандидатом в президенты Турции на прошедших в июне 2018 года президентских выборах, где набрал 8,4 процента голосов.
Приговор Демирташу был вынесен в рамках расследования событий 6-8 октября 2014 года в стране. Согласно материалам следствия, именно по его призыву пособники Рабочей партии Курдистана совершили акты насилия в 35 провинциях Турции, включая города Стамбул, Анкара, Бурса и Диярбакыр.
Поводом, предположительно, стала ситуация в сирийском городе Кобани. В результате погибло 37 человек, пострадали сотни. Протестующие нанесли серьезный ущерб ряду домов, деловых и культурных объектов, а также повредили более 1 200 автомобилей.
Всего приговор в рамках дела услышали 108 человек, в том числе соратник Демирташа по партии Фиген Юксекдаг.
В частности, Ахмета Тюрка, экс-председателя муниципалитета Мардина, приговорили к 10 годам тюремного заключения.