Экс-кандидат в президенты Турции проведет в тюрьме десятки лет

Экс-председатель прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ приговорен в Турции к 28 с половиной годам тюремного заключения. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что на момент вынесения приговора Демирташ уже отбывал тюремный срок. В марте 2021 года суд приговорил его к 3 с половиной годам лишения свободы. С учетом нового приговора за решеткой Демирташ проведет в общей сложности 42 года.

В прошлом политик был кандидатом в президенты Турции на прошедших в июне 2018 года президентских выборах, где набрал 8,4 процента голосов.