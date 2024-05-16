Венгрия наложила вето на «мирный план»
Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы о признании безальтернативности «мирного плана» Украины, который подразумевает вывод войск РФ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Причина заключается в том, что в резолюции упоминалась лишь «формула мира», продвигаемая Киевом.
«Сегодня совет хотел принять резолюцию, признающую только мирный план президента Зеленского формулой мира, которую следует рассмотреть и поддержать. Для нас это неприемлемо», — рассказал дипломат.