Зеленский резко ответил на предложение Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский назвал выдвинутую французским лидером Эммануэлем Макроном инициативу олимпийского перемирия «неживой историей», сообщают зарубежные СМИ.

Он отметил, что в рамках боевых действий уже было прекращение огня, но оно не сработало.

«Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит как неживая история», - заявил Зеленский.