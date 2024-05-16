Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:29

Власти Иордании заявили, что предотвратили иранский заговор с целью контрабанды оружия в королевство, чтобы помочь противникам правящей здесь монархии. Иорданские «братья-мусульмане», которые в последние годы, после раскола в 2015 году, практически были малозаметны на политической сцене Хашимитского Королевства, сочли 7 октября 2023 года сигналом о том, что настало их время, и принялись «шатать» королевство, рассчитывая на волне пропалестинских и антиизраильских протестов прийти к власти. Массы, участвующие в этих протестах, призывают аннулировать мирное соглашение с Израилем, разорвать отношения с ним и открыть пограничные переходы между двумя странами, «чтобы позволить молодым иорданцам помогать своим братьям в Палестине».

Несколько раз демонстранты пытались прорваться через полицейские заграждения и добраться до израильского посольства, но их оттесняли сотрудники службы безопасности. Толпа ответила осуждением, физическим насилием и даже обвинениями в государственной измене и сотрудничестве с Израилем. Иорданский истеблишмент поначалу не избегал драматизации, заявляя, что «люди вышли на улицы, чтобы призвать и потребовать прекращения этой войны. Это не противоречит позиции, которую руководство Иордании заняло с самого первого дня этой войны». Но тот же истеблишмент пришел в бешенство, когда выяснилось, что Тегеран и его прокси в регионе стремятся использовать порыв иорданцев в своих целях. Главной из которых, как утверждает иорданская разведка, является превращение Аммана в пятую арабскую столицу, контролируемую Ираном, после Багдада, Дамаска, Саны и Бейрута. И для реализации которой местным «братьям-мусульманам» отчего-то срочно потребовалось оружие – от мин «Клеймор», автоматов Калашникова до взрывчатки и снарядов к реактивным системам залпового огня.

А именно такое оружие иорданские силы безопасности в ходе специальной операции в конце нынешнего марта нашли на нескольких тайных складах «братьев». Те пытались выкручиваться, дескать, оружие предназначалось для передачи нашим «палестинским братьям». Но номер не прошел, и под давлением улик задержанные начали давать показания: «Да, оружие пришло из Сирии, да, мы готовились использовать его в своих целях для организации терактов на территории Иордании». Обнаруженные склады с оружием, кстати, еще раз подтвердили, что слова, сказанные в апреле Абу Али аль-Аскари, представителя иракских «Бригад Хезболлы», об иорданском вооруженном ополчении численностью примерно 12 тысяч человек, не блеф. А вполне рабочий план, который уже находится в стадии реализации. И правителям Хашимитского Королевства действительно есть о чем беспокоиться и предпринимать жесткие ответные меры. Поскольку постановление Верховного суда Иордании от 2020 года, согласно которому «Движение братьев-мусульман» было распущено, а ее активы передавались вполне себе проправительственному «Обществу братьев-мусульман», не дало того эффекта, на которое рассчитывало иорданское руководство.