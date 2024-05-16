«Планов взятия Харькова на сегодняшний день нет», - сказал Путин. По его словам, «операция ВС РФ на Харьковском направлении — вина властей Украины, это наш ответ на обстрелы регионов России»: «В зоне «СВО» мы создаем буферную зону с приграничными регионами РФ, мы это уже делаем».

Говоря о переговорах по войне в Украине, российский президент заявил, что «Китай искренне стремится к решению проблемы Украины».

«Мы должны после обмана Запада понять, с кем можем иметь дело по Украине. От переговоров по Украине мы никогда не отказывались, внимательно следим за подготовкой конференции в Женеве. База для переговорного процесса есть, это стамбульские договоренности. Предъявить план урегулирования по Украине по итогам Женевы не получится, такого развития событий не будет», - сказал Путин.