Алиев поздравил Токаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев поздравил Токаева с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов в государственной деятельности.

Казахстанский лидер выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что взаимные визиты высокого уровня служат дальнейшему укреплению сотрудничества.

Алиев и Токаев выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут успешно развиваться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.