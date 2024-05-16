Алиев поздравил Токаева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает официальный сайт главы государства.
Алиев поздравил Токаева с днем рождения, пожелал ему здоровья и успехов в государственной деятельности.
Казахстанский лидер выразил благодарность за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что взаимные визиты высокого уровня служат дальнейшему укреплению сотрудничества.
Алиев и Токаев выразили уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Казахстаном будут успешно развиваться и впредь, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.