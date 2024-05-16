Возможен ли выход Нидерландов из ЕС?

Вероятный выход Нидерландов из Евросоюза станет политической катастрофой и сильно ударит по Германии, пишет Bild.

Nexit и ранее входил в предвыборную программу лидера Партии свободы Нидерландов (PVV) Герта Вилдерса. После ее победы на парламентских выборах в 2023 году политик вновь пообещал провести референдум о выходе из ЕС, однако не смог осуществить задуманное. Чтобы добиться поставленных целей, Вилдерс собирается предпринять еще одну попытку.