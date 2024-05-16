Сырский о сложной ситуации на фронте
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал о сложной ситуации на фронте в Харьковской области. Соответствующее сообщение появилось в его телеграм-канале.
«Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва», - написал главнокомандующий.
По его словам, российское командование значительно усилило тактическую группировку «Север», чтобы выйти в район поселка Белый Колодезь и развернуть наступательные силы в тылу ВСУ.