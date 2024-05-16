Для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своем посту, судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями. Об этом заявил президент Владимир Путин, общаясь с российскими журналистами в Китае.

«По поводу легитимности: на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. Там в конституции есть всякие варианты. Это вопрос оценки, эту оценку, конечно, прежде всего должен дать конституционный суд, даже сказал бы так — политическая система самой Украины», — сказал президент России.

Он также заявил, что «для Москвы это, конечно, имеет значение».

«Потому что если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями», — заключил Путин.