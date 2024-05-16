Все местные органы ИВ присоединились к цифровому документообороту

Еще один важный шаг сделан в рамках перехода к «безбумажному правительству».

С 13 мая 2024 года все местные органы исполнительной власти интегрированы в подсистему цифрового документооборота. Теперь при пользовании данной подсистемой обмен документами в 85 местных органах власти будет происходить в режиме реального времени и в защищенной форме. Интеграция призвана упростить административные процессы и повысить эффективность работы местных органов исполнительной власти.

Отметим, что подсистема Цифрового документооборота была разработана и введена в эксплуатацию Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA) согласно указу президента Азербайджана от 1 августа 2023 года №2279.

На сегодняшний день в подсистему интегрировано более 1 100 учреждений, включая государственные органы и подведомственные учреждения. С помощью подсистемы цифрового документооборота между учреждениями циркулирует более 500 тысяч документов ежемесячно. Помимо повышения эффективности обмена документами, использование бумаги также сводится к минимуму.