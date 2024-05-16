Специалист Минздрава об артериальном давлении

Завотделом НИИ кардиологии им. Дж.М.Абдуллаева Министерства здравоохранения Тофик Джахангиров заявил, что при артериальной гипертонии для выбора оптимальной тактики лечения важно изучить сопутствующие факторы риска.

- Тофик муаллим, давайте начнем с вопроса о том, что такое артериальная гипертония и каковы основные признаки заболевания?

- Артериальная гипертония (АГ) – состояние, при котором давление в кровеносных сосудах превышает нормальные показатели (140/90 мм рт).

Заболевание не имеет специфических симптомов. Если вы чувствуете такие симптомы, как сильная головная боль, общая слабость, шум в ушах, тошнота, головокружение, быстрая утомляемость, то следует проверить артериальное давление. Потому что это симптомы высокого кровяного давления.

- Как известно, 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Каковы основные цели и задачи проведения Международного дня?

- Ежегодно начиная с 2005 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения в тесном сотрудничестве со Всемирной лигой борьбы с гипертонией и Международным обществом гипертонии 17 мая отмечается Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией.

Основная цель Дня – способствовать повышению информированности населения об этой болезни, напомнить о необходимости регулярно измерять и знать свои показатели артериального давления, а также соблюдать правильную диету, вести активный образ жизни и отказаться от вредных привычек.

- Как классифицируется артериальная гипертония?

- Артериальную гипертонию (АГ) рекомендуется классифицировать как оптимальную, нормальную, высокое нормальное артериальное давление или артериальную гипертензию 1–3-й степени.

Оптимальное артериальное давление — 120/80 мм рт. ст., нормальное артериальное давление — 120–129/80–84 мм рт. ст., высокое нормальное артериальное давление — 130–139/85–89 мм рт. ст.

В целом артериальную гипертонию разделяют по степеням. Это артериальная гипертония I степени - 140-159/90-99 мм рт. ст., артериальная гипертония II степени - 160-179/100-109 мм рт. ст., III степени – подъем АГ более 180/110 мм рт. ст., изолированная систолическая артериальная гипертония (ИСАГ) - более 140 мм рт.ст. и диастолическое давление - менее 90 мм рт.ст.

Если фиксируется увеличение только систолического артериального давления, то говорят об изолированной систолической артериальной гипертонии, а в случае повышения только диастолического артериального давления - об изолированной диастолической артериальной гипертонии. В этих случаях степень артериальной гипертонии определяется по уровню самого высокого давления.

- Как диагностируется артериальная гипертония?

- При обнаружении или подозрении на повышенное артериальное давление важно обратиться к врачу. Оптимальный вариант – это при посещении врача иметь при себе дневник артериального давления за последние две недели. Врач по результатам опроса и осмотра выберет дальнейшую тактику диагностики.

Обычно врач решает следующие задачи - подтверждение (или опровержение) диагноза, исключение так называемой симптоматической (или вторичной) гипертонии, т.е. гипертонии, вызванной иным заболеванием или внешней причиной, а также оценка сопутствующих факторов риска. Помимо этого, врач определяет выявление поражения органов мишеней (органы, подверженные негативному влиянию высокого артериального давления, например, сердце, почки, сосуды и др), заболеваний, влияющих на тактику лечения (например, сахарный диабет), и выбирает методику лечения.

- Что такое симптоматическая артериальная гипертония?

- Симптоматическая артериальная гипертония встречается в 5-10% случаев. Причиной этого могут быть не только заболевания, но и внешние факторы. К этим факторам относятся артериальная гипертензия у беременных, заболевания паренхимы почек, заболевания сосудов почек, феохромоцитома (опухоль надпочечников), первичный гиперальдостеронизм, синдром Кушинга, коарктация аорты.

- Доктор, как проводится оценка сопутствующих факторов риска артериальной гипертонии?

- При артериальной гипертонии для выбора оптимальной тактики лечения важно изучить сопутствующие факторы риска. В первую очередь, врач должен обратить внимание на возрастной фактор (мужчины старше 55, женщины - старше 65 лет). Помимо этого, изучается отягощенная наследственность – сердечно-сосудистые заболевания (у мужчин моложе 55 лет и у женщин моложе 65 лет).

Естественно, курение и употребление вредных продуктов также имеют негативные последствия. Помимо этого, проверяется дислипидемия (повышенный холестерин или одна из его фракций, например, ЛПНП) и абдоминальное ожирение (окружность талии у мужчин более 102 см, у женщин - более 88 см).

- Как ведется лечение артериальной гипертонии?

- При назначении лечения врач ставит такие цели, как доведение целевого уровня артериального давления до 140/90 мм рт.ст., защита органа-мишени и исключение модифицируемых факторов риска. В то же время достижение максимально возможного уменьшения долгосрочного общего риска сердечно-сосудистой заболеваемости, а в некоторых случаях (например, при сопутствующем сахарном диабете) - дальнейшего снижения целевого уровня артериального давления.

Исключение модифицируемых факторов риска - важнейшая составляющая лечения. Изменение образа жизни (нормализация веса, ограничение употребления поваренной соли, а также отказ от курения и алкоголя) позволяет качественно контролировать уровень артериального давления и минимизировать дозы и количество лекарственных средств.