Путин об отправке французских войск в Украину

«Я не французский президент, я не принимаю решения. Сначала вы получите ответ на ваш вопрос: будут там войска или нет. А потом мы будем рассматривать варианты последствий этого шага», - сказал Путин.

11 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Европа должна быть готова сдержать Россию, если в войне в Украине Москва зайдет слишком далеко. Если в какой-то момент русские зайдут слишком далеко, мы, все европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы сдержать их».