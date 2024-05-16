Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:35

В Вашингтоне все говорят нынче о предстоящих дебатах между Джо Байденом и Дональдом Трампом. Они, безусловно, станут самым решающим моментом предвыборной гонки. Президентские дебаты, равно как и дебаты между кандидатами в вице-президенты, происходят в США на каждых выборах. Но в этом сезоне их формат необычен — они проводятся не осенью, накануне самих выборов, как обычно, а задолго до них: первый раунд состоится 27 июня, второй – 10 сентября. Кроме того, вести первые дебаты будет лишь одна компания — CNN, а не несколько, которые охватывали бы все группы населения с их предпочтениями.

Наконец, первый поединок пройдет в Атланте без участия зрителей. Эта аудитория всегда была больше расположена к Трампу и его экстравагантностям. Но сейчас никто в зале не будет свистеть, хлопать и выкрикивать непристойности. Проявил инициативу по части проведения дебатов Джо Байден, который вызвал Трампа на сцену в довольно саркастической форме. Он сказал, что у того есть по крайней мере один день недели - среда, чтобы поучаствовать в дебатах. Среда — единственный день, когда Трампу позволено не присутствовать на судебном заседании в Нью-Йорке, который рассматривает обвинение против него в подкупе проститутки и махинациях с финансовой документацией. Кроме того, Байден напомнил сопернику, что в 2020 году он дважды побеждал его на подобных дебатах. Трамп категорически отказывался от дебатов со своими конкурентами по партии во время праймериз. Возможно, он и сейчас бы, учитывая судебные дела, хотел бы затянуть встречу с Байденом до глубокой осени. Но не поднять брошенную перчатку не мог.

Разумеется, одной из главных тем, которую будет педалировать Трамп, станет возраст Байдена, хотя он у них приблизительно одинаков. Кандидат- республиканец на последних ралли постоянно пытался унизить конкурента, напоминая, что тот слегка заикается. Но старый слоган: «Сонный Джо» уже не проходит - Трампа, который постоянно клюет носом на судебных заседаниях, стали называть «Сонным Доном». О Байдене Трамп говорит, что тот «не может связать и двух слов». Однако выступление Байдена перед Конгрессом с речью «О положении в стране» показывает, что президент достаточно бодр и вполне конкурентоспособен. Что же касается умственного потенциала, то тут еще надо посмотреть, у кого он выше. Не так давно американцев ошарашила хвальба Трампа в адрес Ганнибала Лектера, каннибала и персонажа известного фильма «Молчание ягнят». У многих возник вопрос о том, все ли у Трампа дома.

Трамп называет Байдена «плохим спорщиком». На самом деле, из них двоих худший полемист Трамп. Он никогда не был силен в публичной полемике, и предпочитает лишь лозунги, которые сопровождает одной и той же жестикуляцией. Трамп постоянно повторяет один и тот же нарратив, при этом его словарный запас как у пятиклассника. Он привлекает избирателей, не самых взыскательных и образованных, своим эпатажем, агрессивной риторикой, в которой часто используется ненормативная лексика. Байден, безусловно, обыграет Трампа по очкам, когда речь зайдет о том, что в США называют issues — о реальных делах, а не пустых обвинениях друг друга. Возьмем актуальную тему абортов. Трамп прославился тем, что отменил закон Roe v Wade, который полвека назад разрешил аборты. Между тем почти две трети американских женщин и 6 из 10 мужчин (то есть в общей сложности 63 процента населения) поддерживают право «слабого пола» на аборты. И при обсуждении этой темы Трамп явно проиграет.

То же самое можно сказать и о любви Трампа к Владимиру Путину. По опросу, проведенному Pew Research, 91 процент американцев придерживается негативного мнения о российском президенте, а 62 процента - крайне негативного. Крайне противоречивым является отношение американцев к иммиграционной проблеме. В целом они поддерживают по этому вопросу больше Трампа, чем Байдена. Однако парадокс: когда речь заходит о планах Трампа по укреплению южной границы США, то здесь начинаются несогласия нации. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на самые разные расследования, американцы не согласны с тем, что иммигранты, как легальные, так и нелегальные, более предрасположены к совершению преступлений. Избиратели не считают, что иммигранты разрушают американскую экономику, как об этом твердит Трамп. А политика республиканского босса по разделению взрослых и детей в семьях иммигрантов, запросивших убежища в США, вызывает отторжение даже у соратников кандидата по его собственной партии.