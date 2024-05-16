Президент России Владимир Путин рассказал, что у него на тумбочке перед кроватью «всегда лежат книги». Однако, заявил Путин, «не всегда получается читать столько, сколько хотелось бы».

«Мне очень хочется сказать: я такой образованный, у меня такой сложился стереотип - читать постоянно. Но не могу соврать. К сожалению, не получается читать так, как бы хотелось», - рассказал Путин на встрече со студентами Харбинского политического университета.

Президент РФ заявил, что иногда «ему удается открыть книги, которые лежат у него на тумбочке перед кроватью». По словам Путина, когда удается уделить время чтению, «делает он это с удовольствием».