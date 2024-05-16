95 процентов корпоративных клиентов Kapital Bank - это микро- и малые предприниматели. Об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления, главный исполнительный директор Kapital Bank Фарид Гусейнов.

«В прошлом году наши клиенты заказали около 3 миллионов дебетовых и кредитных карт, которые мы им предоставили. Из них около 50 процентов было сделано онлайн. Всего несколько лет назад в банке были очереди за кредитными заявками. Сегодня на онлайн-каналы приходится 40 процентов заявок на получение кредита», - заявил Гусейнов.

По его словам, Kapital Bank в 2023 году предоставил клиентам около 3 миллионов платежных карт.

"Каждый предприниматель, присоединившийся к тарифу Maestro, получает возможность обрести в среднем до 65 процентов скидки на банковские расходы по сравнению со стандартными тарифами. Если говорить еще об одном нововведении, то, как известно, открыть онлайн-счет в Birbank Biznes можно было через веб-версию. Благодаря новой функции, которая будет добавлена в мобильное приложение Birbank Biznes, индивидуальные предприниматели смогут открывать счета прямо в приложении, не посещая отделения банка. Это займет всего 3 минуты", - подчеркнул Фарид Гусейнов.

По его словам, с тарифом Maestro, который является первым в банковском секторе Азербайджана, клиенты могут сами создавать тарифные пакеты, выбирая операции и услуги в соответствии со своими потребностями в любом объеме и количестве.

"Как известно, Kapital Bank как крупнейший розничный банк Азербайджана обслуживает более 5 миллионов клиентов. Как корпоративный банк, 95 процентов нашей клиентской базы из 211 000 клиентов составляют клиенты микро- и малого бизнеса. Я думаю, что самым важным преимуществом всей нашей деятельности для этого сегмента является то, что операции от и до выполняются онлайн",- отметил он.

По словам банкира, Капитал Банк также предоставляет клиентам альтернативные варианты оплаты в Бир Банке.

«Это реализовано в рамках сотрудничества с М10. Клиенты могут удобно совершать платежи, зайдя в раздел BirBank «Оплата по QR-коду» и отсканировав наклейку. Теперь даже процесс обналичивания стал проще. Как известно, снимать наличные в наших банкоматах можно через мобильное приложение", - подчеркнул он.

Гусейнов также отметил, что Kapital Bank хочет быть экологически чистым банком, продвигающим цифровые услуги в соответствии с концепцией зеленого банкинга.

«Вы знаете, что в этом году в нашей стране проводится мероприятие COP29. Однако своими шагами в сторону цифровизации мы также показываем, что являемся частью ESG-проектов, что сегодня является целью всего мира. Мы также включили проекты ESG в нашу стратегию обеспечения соответствия. Это позволяет нам не только повысить нашу эффективность, но и оказать положительное экологическое и социальное воздействие на общество», — добавил он.

Также по словам Ф.Гусейнова, Kapital Bank рассматривает возможность размещения в ближайшее время манатных облигаций.

"Kapital Bank ставит цель активно участвовать на рынке капитала Азербайджана. Работа в этом направлении есть, и я уже могу анонсировать наши манатные облигации", - сказал он.

Главный исполнительный директор отметил, что ранее Kapital Bank выпустил облигации на сумму 35 миллионов долларов под 7 процентов.

"Это самая высокая доходность, когда-либо предлагаемая по долларовым облигациям. Облигации имеют номинальную стоимость 100 долларов США с периодом выплаты процентов каждые 90 дней и сроком обращения 7 лет. Размещение уже завершено.

Особо хочу отметить тот факт, что объем заказов, размещенных физическими лицами, достиг рекордного показателя в 81,8 процента по сравнению с двумя предыдущими годами. Это успешный результат в направлении привлечения физических лиц на финансовый рынок", - отметил Фарид Гусейнов.

Фарид Гусейнов подчеркнул, что Kapital Bank и раньше выпускал аналогичные облигации.

"Просто это первое публичное размещение субординированных облигаций банка. Быстрорастущие банки все чаще обращаются к субординированным облигациям для поддержки дальнейшего роста активов, поддержания коэффициента левериджа и в целом для достижения долгосрочных стратегических целей", - добавил он.

Говоря о сложившейся ситуации на кредитном рынке, главный исполнительный директор Kapital Bank отметил, что тенденция положительная.

«Мы видим, что объемы кредитов, взятых малым и средним бизнесом, из года в год увеличиваются, а средние процентные ставки снижаются. Это показывает, что банки хотят давать кредиты, а клиенты хотят его брать»,-банкир сказал.

Председатель продолжил свое выступление словами: "Я думаю, что в нынешних условиях бизнесу нужны кредиты, и бизнес берет кредиты".

Гусейнов отметил, что Капитал Банк больше занимается масштабным кредитованием государственных и крупных инфраструктурных проектов. Еще одно направление – микро-, малые и средние предприятия. «Наше число здесь увеличивается с каждым годом. Мы видим здесь потенциал, а также потребности клиентов и растущие запросы. Мы также наблюдаем, что качество информации, предоставляемой клиентами банкам, повышается. Это позволяет банкам выдавать более удобные и дешевые кредиты»,-отметил Ф.Гусейнов.

Главный исполнительный директор также сообщил, что Kapital Bank продолжит открывать филиалы на освобожденных территориях. В настоящее время филиалы банка действуют в Лачине и Зангилане, сообщил Ф.Гусейно. По его словам, планируется открытие филиалов в Джебраиле и Шуше. "Надеюсь, что в ближайшее время мы откроем филиал, в том числе и в Ханкенди", - сказал он.