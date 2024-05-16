Первые результаты реформ, проводимых в индустрии такси

Haqqin . az много писал о качестве обслуживания в сфере такси, вызываемых ими пробках, загрязнении воздуха, безопасности и других проблемах. Число такси в Баку в разы превышало показатели аналогичных городов мира, что привело к нездоровой конкуренции и значительному снижению качества обслуживания. В связи с этим возникла необходимость проведения реформ и ужесточения регулирования в данной сфере.

Уже не первый месяц в стране осуществляются важные реформы по улучшению качества услуг такси. И сегодня уже видны первые результаты применения новых норм и правил в сфере такси.

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, все нововведения направлены, в первую очередь, на повышение стандартов безопасности и комфорта пассажиров в транспортных средствах, улучшение благосостояния водителей, а также предотвращение пробок в столице.

На сегодняшний день поступило уже более 1000 заявок на получение разрешения на деятельность такси. Электронные заявления подаются в режиме онлайн через портал https://e-xidmet.ayna.gov.az/. Агентство провело для водителей таксопарков тренинги и подготовило видеоинструкции по правилам использования электронной услуги.

В соответствии с требованиями законодательства о регулировании деятельности такси, вступившего в силу с 1 октября прошлого года, продолжается обучение водителей такси. За небольшой срок свои знания и навыки повысили более 16 тысяч водителей. После утверждения новых требований наблюдается серьезный рост числа обращающихся за обучением. Отметим, что согласно Закону «Об автомобильном транспорте», водители обязаны пройти подготовку по этике поведения и обучение нормам нормативно-правовых актов, регулирующих пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Расчеты показывают, что в результате продолжающихся реформ количество поездок на такси сократилось более чем на 2,5 миллиона в месяц. А это означает, что ежедневное число поездок удалось снизить на 83 тысячи. Параллельно увеличились поездки на автобусе. Так, в апреле 2024 года число перевезенных пассажиров составило 41 миллион 539 тысяч 651 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в перевозках на регулярных автобусных маршрутах зафиксирован рост на 4 миллиона 626 тысяч 683 пассажира.

Кроме того, первичные результаты показывают, что после утверждения технических показателей, а также требований к внутреннему и внешнему оформлению транспортных средств, используемых в пассажирских перевозках, начался процесс обновления таксопарка.

Отдельного упоминания заслуживает деятельность операторов заказа такси – так называемых агрегаторов, мобильными приложениями которых мы пользуемся для вызова такси. Их деятельность тоже уже регулируется. Эти операторы обязаны работать по правилам, установленным государством, а также передавать соответствующие обезличенные данные в информационную систему AYNA. И на сегодняшний день разрешение на деятельность в качестве оператора заказа такси получили 12 физических и юридических лиц.

Все это является свидетельством того, что в сфере такси, где много лет не было никакого регулирования, сегодня осуществляются важные реформы. Остается надеяться, что новые правила послужат упорядочению сферы услуг такси и формированию профессионального рынка труда. Это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для деятельности профессиональных водителей.