Зеленский разрешил мобилизацию заключенных
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому разрешено некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы Украины и другие законы Украины относительно внедрения института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для непосредственного их участия в обороне страны, защите ее независимости и территориальной целостности".