У Пашиняна обвинили Россию

Антироссийские настроения в Армении генерировались в результате действий России. Об этом в беседе с журналистами 17 мая заявил председатель постоянной Комиссии по внешним отношениям парламента Армении, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

Он заверил, что даже если в Армении и есть антироссийские настроения, то они генерируются не правящей силой или правительством страны.

Депутат повторил мнение властей Армении о том, что деятельность российских пограничников на границе с Турцией регулируется договором.

«Нелогично, чтобы Армения просила то, что регулируется договором. Никакой просьбы не было. По остальным участкам, где были размещены российские военные на основе устной договоренности, Армения заявила, что необходимости в их присутствии больше нет, предложив вывести их. Этот процесс начался», – отметил Саркис Ханданян.