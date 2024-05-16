Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:37

На состоявшейся 8 мая в Москве встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина был поднят вопрос о выводе российских пограничников с границ Армении с Турцией и Ираном. Более того, с этой инициативой выступила именно российская сторона. Как сообщил накануне секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в интервью местному общественному телевидению, армянская сторона заявила, что в настоящее время не обсуждает пересмотр соглашения об охране границы Россией с Турцией и Ираном. «Они спросили, хотите ли вы, чтобы мы также покинули границы Армения-Иран и Армения-Турция?» Мы сказали, что это «Звартноц», 17 пунктов, базы в Сисиан и Горис, есть устные договоренности, мы просили вас уйти оттуда, а что касается границы Армения-Иран и Армения-Турция, то они договорные, мы вам скажем это, на данный момент мы не обсуждаем», — сказал Григорян.

Несколько дней назад пресс-секретарь президента Путина подтвердил, что вывод российских военных и пограничников из ряда регионов Армении был согласован 8 мая в ходе встречи лидеров Армении и России в Москве. Как заявила российская сторона, «по требованию Еревана российские пограничники продолжат находиться на армяно-турецкой и армяно-иранской границе». Григорян же сказал: «Такой просьбы у нас не было». Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не предлагала Армении полностью вывести своих пограничников. «Не соответствуют действительности предположения о том, что российская сторона якобы предлагала полностью вывести своих пограничников с территории Армении. Это неправда», – сказала, в частности, Захарова.

Таким образом, из слов Армена Григоряна можно сделать вывод, что армянскую сторону не устраивает военное присутствие России в Армении, но она пока не готова выразить свою политическую волю. На первый взгляд, кажется удивительным то, что Россия не только прислушалась к голосам, доносившимся из Еревана о сокращении своего военного присутствия в Армении, и немедленно согласилась вывести своих пограничников из аэропорта «Звартноц», а также с пунктов вдоль границы с Азербайджаном без всякого сопротивления. Вдобавок Москва продемонстрировала готовность вывести свои войска с границ Армении с Турцией и Ираном. Хотя в прошлом Россия агрессивно реагировала на дискуссии вокруг своего военного участия в Армении. Например, в прошлом году, когда в армянских политических кругах обсуждался вопрос о возможном выводе 102-й базы в Гюмри до истечения срока действия соответствующего договора и когда Пашинян назвал эту военную базу угрозой безопасности страны в интервью западным СМИ.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в одном из интервью, что если Армения поставит под вопрос военное присутствие России, это может иметь очень серьезные последствия для Еревана. Сейчас немедленное согласие Путина с просьбой Пашиняна убрать российских пограничников из ереванского аэропорта и границ с Азербайджаном, Турцией и Ираном кажется загадочным. Между тем китайское издание «Байцзяхао» пишет, что Пашинян «кардинально изменил свое поведение» в присутствии Путина. Как отметили авторы издания, Армения исторически считалась одним из надежных партнеров и союзников России. Однако в последние годы «что-то пошло не так». Руководство Армении сделало поворот в сторону западных стран, одновременно демонстрируя негатив в отношении России. Дошло даже до обсуждения вступления Армении в ЕС и совместных с США военных учений. Ереван потребовал, чтобы российские пограничники покинули армянские области, в которых они присутствовали в качестве миротворцев.