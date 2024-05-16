Министерство обратилось к водителям по поводу сноса Джаванширского моста

С 17:00 20 мая движение транспорта по Джаванширскому мосту в Хатаинском районе Баку будет ограничено в связи с его демонтажем и ремонтными работами. Для обеспечения беспрепятственного передвижения автомобилей в этом районе была проанализирована дорожная инфраструктура и транспортные потоки, а также разработана временная схема организации движения.

Как сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития и транспорта, в рамках комплексных работ транспортные средства, следующие по улице Юсифа Сафарова в направлении центра, будут направлены по улице 28 Мая. Автомобили, движущиеся в центр по улице Афияддина Джалилова, будут перенаправлены на улицу Фазаила Байрамова, откуда смогут продолжить движение по улицам Сабита Оруджева и Низами.

Для этого на улице Ф.Байрамова будет отменено двустороннее движение, и организовано одностороннее движение в сторону улицы С.Оруджева. Перекресток улиц Ф.Байрамова и С.Оруджева будет регулироваться светофором. На улицах С.Оруджева и Низами, в свою очередь, будет организовано одностороннее движение в противоположном направлении.

Транспортные средства, следующие в центр по улице Низами, смогут выехать на улицу Узеира Гаджибекова через улицы Кевкеб Сафаралиевой и Пушкина. Для обеспечения беспрепятственного движения на участке улицы К.Сафаралиевой от улицы Аладдина Гулиева до улицы У.Гаджибекова, а также на участке улицы Пушкина между улицами 28 Мая и У.Гаджибекова будет организовано одностороннее движение в сторону проспекта Нефтяников.

Кроме того, на улице К.Сафаралиевой к востоку от улицы У.Гаджибекова (в сторону Джаванширского моста) будет сохранено существующее направление движения, а также разрешено движение в противоположном направлении.

Отметим, что для предотвращения дополнительных транспортных заторов на улице 28 Мая будет ограничен прямой выезд с улицы Мехди Мехдизаде. Водителям рекомендуется использовать разворотное кольцо, расположенное на улице Ю.Сафарова.