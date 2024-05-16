Повысятся ли в Азербайджане цены на такси?

В Азербайджане распространились слухи о повышении стоимости проезда в такси. По словам водителей, минимальная стоимость оплаты составит 4,5-5 манатов.

Как рассказали haqqin.az водители такси, после недавно принятых правил доступ старых автомобилей к программе был заблокирован. Согласно новым правилам, автомобили, год выпуска которых превышает 2015, не смогут действовать в качестве такси. В результате количество такси также резко сократилось. В то же время в салоне такси установлены видеокамеры, POS-терминал для безналичной оплаты, таксометр или цифровое платежное средство - мобильное приложение, водители такси обязаны получать удостоверения, пропуски и свидетельства.

Таксисты также жалуются на то, что для получения удостоверения им необходимо пройти платное обучение. Водители, не прошедшие обучение и не получившие аттестат, не смогут работать, даже если выполнят другие условия. Также необходима медицинская справка и другие документы, госпошлина за которые недешевая.

«А ведь есть еще топливо и другие расходы. Поэтому с 1 июня прежние цены не будут выгодны водителям», - рассказали они.

В компании Bolt сообщили haqqin.az, что согласно новым правилам, с 10 мая автомобили, выпущенные раньше 2006 года, не смогут выполнять заказы на территории Баку.

«Никаких ограничений в деятельности водителей с автомобилями 2007 года выпуска и выше на платформе Bolt нет», - сказали в компании.

Там добавили, что компания постоянно следит за рыночными ценами и предлагает соответствующие цены партнерам-водителям и клиентам.

В местном представительстве компании такси Uber заявили, что не располагают информацией о росте цен.

Как сообщили haqqin.az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, стоимость перевозки такси легковыми автомобилями определяется исходя из спроса и предложения. В настоящее время цена формируется операторами такси, действующими в условиях конкуренции.