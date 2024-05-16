Апелляция не помогла Бекиру Оруджеву

В Бакинском апелляционном суде рассмотрели жалобу на приговор в отношении генерал-майора Бекира Оруджева и других обвиняемых по «Тертерскому делу».

Как сообщает haqqin.az, на заседании в Бакинском апелляционном суде решение суда первой инстанции было оставлено в силе.

В отношении генерала Бекира Оруджева из обвинения была исключена статья 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Приговор генералу был сокращен с 12 лет до 6 лет 6 месяцев.

Наказание Зие Казымову, Интигаму Мамедову, Рахибу Мамедову и Ульви Рашидову был сокращено на 4 месяца.

Решением Бакинского военного суда Бекир Оруджев признан виновным и приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме Оруджева, свои приговоры услышали и другие участники дела. Так, Интигам Мамедов и Рахиб Мамедов получили по 6 лет 6 месяцев каждый, Ульви Рашидов и Зия Кязымов - 9 лет 6 месяцев. Они были арестованы в зале суда.