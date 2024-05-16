Свыше 200 сатанистов задержали в Иране

Правоохранительное органы Ирана задержали 261 члена сатанинской секты, в нее входили три гражданина европейских стран. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на заявление пресс-службы сил охраны правопорядка Исламской Республики.

По его информации, полиция задержала сатанистов прямо на месте проведения своего мероприятия. Оно проходило в городе Шахрияр провинции Тегеран. Всего задержано 146 мужчин и 115 женщин. Как передает агентство, сектанты были обнаженными и имели сатанинские символы на теле и одежде. Задержаны три гражданина европейских стран.