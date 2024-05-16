Дмитрий Рой, автор haqqin.az 18:10

России необходимо воспользоваться опытом Коммунистического интернационала, Коминтерна, для изменения мирового порядка, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Российская политическая элита очень часто в последнее время произносит вещи, которые трудно понять без «метода Дмитрия Медведева», то есть не повысив градус в своем организме. Но иногда в том, что они несут с высоких трибун, проскакивают более чем интересные вещи. Вдумавшись в которые, становится откровенно не по себе. «Сегодня, когда Россия стоит в авангарде глобального изменения мироустройства, из опыта Коммунистического интернационала могут быть извлечены весьма полезные прикладные уроки», — сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном истории организации. И не приходится сомневаться, наблюдая за внешней политикой Кремля на глобальном Юге, что проработки воскрешения Коминтерна уже ведутся – и продвинулись достаточно далеко.

Для тех, кто подзабыл о том, что это за организация, напомню: в 1919-1943 это был монстр, которого боялся весь тогдашний мир, целью которого была объявлена борьба за пролетарскую революцию и установление советской власти в мировом масштабе. Боевой штаб коммунистов, который занимался подготовкой кадров, распространением влияния, планированием и осуществлением нелегальных операций по всему свету – и ворочавший миллионными средствами в золоте. Термина «гибридная война» тогда еще не изобрели, но Коминтерн был именно про это. У кремлевских нынче «и дым пожиже, и труба пониже», но «весьма полезные прикладные уроки» из опыта Коминтерна они уже извлекают. И не сказать, что безуспешно. Мы любим говорить, что 40 стран ввели санкции против России. И как-то упускаем из виду, что две трети населения планеты живут в странах, где их нет. Совсем недавно, в феврале 2024 года в Москве состоялся первый форум «За свободу наций», в котором приняли участие 400 делегатов из 60 стран, призванный сплотить страны глобального Юга против «западного неоколониализма». Наблюдая за его ходом, становилось понятно, что Москва стремится использовать этот глобальный Юг с идеей не только для облегчения санкционного давления, но и в более глобальных целях девестернизации мирового порядка. Что, безусловно, воспринимается многими странами весьма положительно. И не только в Африке или Латинской Америке – но и в даже сравнительно благополучных странах Ближнего Востока, те же Эмираты тому пример.

Да, их прибыль, как посредников в обходе санкций, для них безусловно важна. Но не менее важна и мотивация того, почему они так поступают. А мотив – как раз и есть то чувство удовлетворения, что утерли нос этим заносчивым янки. И эти настроения – массовые во всем мире. Поскольку чем дальше от России – тем больше мифов о ней. Главный из которых – что она реинкарнация СССР, от которого «третий мир» видел очень много хорошего. Причем – безвозмездно, то есть даром. Понимания того, что Россия теперь капиталистическое государство, пусть капитализм в ней и диковат, а, следовательно, у Кремля уже выработались хватательные империалистические инстинкты, у большинства населения глобального Юга, в том числе и у его политических элит, – попросту нет, в чем мне неоднократно приходилось убеждаться в моих зарубежных поездках. К тому же и антиамериканизм давно и уверенно шагает по планете. И пусть у России нет сильных международных альянсов - но она не одинока. Иран и Северная Корея готовы поддержать Россию, чтобы свести счеты с США и их партнерами, – так почему бы в новый, создаваемый Кремлем «антиколониальный» Коминтерн не вступить другим, у которых претензии к «коллективному Западу» ничуть не меньше?