Россия воссоздает Коминтерн обратный отсчет

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

России необходимо воспользоваться опытом Коммунистического интернационала, Коминтерна, для изменения мирового порядка, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Российская политическая элита очень часто в последнее время произносит вещи, которые трудно понять без «метода Дмитрия Медведева», то есть не повысив градус в своем организме. Но иногда в том, что они несут с высоких трибун, проскакивают более чем интересные вещи. Вдумавшись в которые, становится откровенно не по себе.

«Сегодня, когда Россия стоит в авангарде глобального изменения мироустройства, из опыта Коммунистического интернационала могут быть извлечены весьма полезные прикладные уроки», — сказал Нарышкин на круглом столе, посвященном истории организации. И не приходится сомневаться, наблюдая за внешней политикой Кремля на глобальном Юге, что проработки воскрешения Коминтерна уже ведутся – и продвинулись достаточно далеко.

Российская политическая элита очень часто в последнее время произносит вещи, которые трудно понять без «метода Дмитрия Медведева», то есть не повысив градус в своем организме

Для тех, кто подзабыл о том, что это за организация, напомню: в 1919-1943 это был монстр, которого боялся весь тогдашний мир, целью которого была объявлена борьба за пролетарскую революцию и установление советской власти в мировом масштабе. Боевой штаб коммунистов, который занимался подготовкой кадров, распространением влияния, планированием и осуществлением нелегальных операций по всему свету – и ворочавший миллионными средствами в золоте.

Термина «гибридная война» тогда еще не изобрели, но Коминтерн был именно про это.

У кремлевских нынче «и дым пожиже, и труба пониже», но «весьма полезные прикладные уроки» из опыта Коминтерна они уже извлекают. И не сказать, что безуспешно. Мы любим говорить, что 40 стран ввели санкции против России. И как-то упускаем из виду, что две трети населения планеты живут в странах, где их нет.

Совсем недавно, в феврале 2024 года в Москве состоялся первый форум «За свободу наций», в котором приняли участие 400 делегатов из 60 стран, призванный сплотить страны глобального Юга против «западного неоколониализма». Наблюдая за его ходом, становилось понятно, что Москва стремится использовать этот глобальный Юг с идеей не только для облегчения санкционного давления, но и в более глобальных целях девестернизации мирового порядка. Что, безусловно, воспринимается многими странами весьма положительно. И не только в Африке или Латинской Америке – но и в даже сравнительно благополучных странах Ближнего Востока, те же Эмираты тому пример.

Термина «гибридная война» тогда еще не изобрели, но Коминтерн был именно про это

Да, их прибыль, как посредников в обходе санкций, для них безусловно важна. Но не менее важна и мотивация того, почему они так поступают. А мотив – как раз и есть то чувство удовлетворения, что утерли нос этим заносчивым янки. И эти настроения – массовые во всем мире. Поскольку чем дальше от России – тем больше мифов о ней. Главный из которых – что она реинкарнация СССР, от которого «третий мир» видел очень много хорошего. Причем – безвозмездно, то есть даром.

Понимания того, что Россия теперь капиталистическое государство, пусть капитализм в ней и диковат, а, следовательно, у Кремля уже выработались хватательные империалистические инстинкты, у большинства населения глобального Юга, в том числе и у его политических элит, – попросту нет, в чем мне неоднократно приходилось убеждаться в моих зарубежных поездках.

К тому же и антиамериканизм давно и уверенно шагает по планете. И пусть у России нет сильных международных альянсов - но она не одинока. Иран и Северная Корея готовы поддержать Россию, чтобы свести счеты с США и их партнерами, – так почему бы в новый, создаваемый Кремлем «антиколониальный» Коминтерн не вступить другим, у которых претензии к «коллективному Западу» ничуть не меньше?

Антиамериканизм давно и уверенно шагает по планете. И пусть у России нет сильных международных альянсов - но она не одинока

Россия в одиночку, возможно, не в состоянии бросить вызов нынешнему глобальному мировому порядку, но выступить в качестве мультипликатора рисков одновременно по многим направлениям для него - вполне в состоянии.

К тому же давно известно, что «ломать – не строить», дело-то это достаточно нехитрое. Разрушение существующего порядка не требует внятного плана действий или серьезно проработанной идеологии, достаточно возбудить недовольство к «угнетателям» и убедить достаточное количество акторов присоединиться к борьбе – и «весь мир в труху». А что будет потом - да кого это в кровавой драке интересует. Во всяком случае, родители нового «антизападного и антиколониального Коминтерна» об этом не задумываются. Как, впрочем, и их предшественники из Коминтерна минувшего.