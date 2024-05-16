Эстония не хочет «сделки» с Россией

Эстония застроит участок земли, которым ранее планировала обменяться с Россией при обустройстве границы. Об этом заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс в эфире эстонского ERR.

«Принято решение начать проектирование и строительство границы, исключив эти участки, поскольку какой-либо обмен землей с Россией мы, наверное, не станем производить еще несколько десятилетий, а то и веков», — сказал глава МВД.

По его словам, ранее эстонские власти хотели выторговать у России кусочек Псковской области, называемый "Саатсеским сапогом", потому что этот район вдается в территорию страны. В обмен на участок Таллин намеревался передать Москве другие земли, протяженность которых оценивается в четыре километра. Сейчас Эстония передумала и будет тянуть дорогу вокруг "Саатсеского сапога", чтобы связать два своих района, не прибегая к "сделкам" с Россией.