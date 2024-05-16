Вице-премьер России о сотрудничестве с Азербайджаном

Россия нацелена на обеспечение транспортно-логистической связанности большой Евразии, чтобы обеспечить лучшие конкурентные условия товаропроизводителям. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук на пленарной сессии форума "Россия - Исламский мир: KazanForum", передают российские СМИ.

"Коллеги здесь уже говорили о тех инфраструктурных проектах, о создании коридора Север - Юг, которые мы ведем вместе с нашими партнерами. Здесь мы тесно сотрудничаем с Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Киргизией", - сказал он.

Оверчук добавил, что "это также развитие железнодорожных и автомобильных перевозок".

"Мы прежде всего нацелены на обеспечение транспортно-логистической связанности большой Евразии, таким образом мы понимаем, что мы обеспечиваем для наших товаропроизводителей лучшие конкурентные условия для выхода на рынки глобального Юга", - заключил вице-премьер.