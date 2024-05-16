Франция теряет контроль над Новой Каледонией

Французские войска и полиция пока не могут восстановить контроль над тихоокеанской колонией Франции - Новой Каледонией, где началось восстание местного населения канаков, передает ВВС.

Верховный комиссар Луи Ле Франк заявил, что власти «не контролируют некоторые районы Новой Каледонии», и направленные Францией силы используются, чтобы «снова захватить городские районы, которые мы потеряли».

13 мая в столице Новой Каледонии - городе Нумеа - протесты против французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах переросли в беспорядки.

Власти Франции заявили о сотнях пострадавших и более чем 200 задержанных. В Новой Каледонии 15 мая ввели чрезвычайное положение на 12 дней, к охране портов и аэропортов привлекли военных.