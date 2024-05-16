НАТО: У нас будет большая проблема с Россией…

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи утверждает, что Россия будет представлять угрозу и большую проблему для Североатлантического альянса в течение продолжительного времени.

"После войны в Украине, вне зависимости от того, как она закончится, в каком положении будет Россия, какую угрозу она будет представлять? Я считаю, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу для альянса. У нас будет большая проблема с Россией в течение многих лет.

"Россия будет наращивать численность своих вооруженных сил. Она уже объявила о таких планах. Она уже для достижения этих целей нарастила промышленное производство и набор личного состава, - добавил генерал, который одновременно занимает пост главы Европейского командования ВС США. - Она восстановит свои потери как можно скорее", - сказал он, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

Говоря о российских силах, Каволи добавил: "Они будут сосредоточены в западной части России и связанных странах, возможно, на границах с НАТО, и это будут очень-очень крупные силы. Руководить в основном будут те же люди или подобные им, а они уже заявили о своей враждебности по отношению к НАТО".