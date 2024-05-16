В ночь на 17 мая в Израиль из сектора Газы были возвращены тела трех израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари, передают израильские СМИ.

«Тела Ицхака Гелернтнера (56 лет), Шани Лук (22 года) и Амит Бускилы (28 лет) были обнаружены в туннелях в ходе операции ЦАХАЛ и ШАБАК в Рафахе сегодня ночью и в данный момент возвращены в Израиль», - заявил он.