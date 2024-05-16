Предупреждение турецкой разведки: «ИГИЛ-Хорасан» наступает через Центральную Азию

Хорасанская структура террористической организации ИГИЛ, именуемая также «ИГИЛ-Хорасан», планирует «создать новую волну радикализации и террора посредством Центральной Азии». Об этом говорится в докладе, подготовленном Национальной академией разведки Турции.

В документе, опубликованном на официальном сайте Академии (mia.edu.tr), отмечается, что для достижения своих целей террористы «пользуются исторической и политической конъюнктурой центральноазиатского региона», где обращают себе на пользу местные политические и социальные проблемы.

«После потери господства в Ираке и Сирии террористическая организация ИГИЛ обратилась к Афганистану, расположенному между такими державами, как Россия, Китай и Иран, где пытается привлечь новых боевиков, - пишут авторы доклада. – Цель хорасанской структуры ИГИЛ, с одной стороны, установить контроль над отдельными территориями в афгано-пакистанском регионе, а с другой, привлечь в свои ряды террористов из Центральной Азии, особенно, из Таджикистана и Узбекистана».