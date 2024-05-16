Страны БРИКС создают свою валюту

Все страны БРИКС сейчас активно работают над созданием единой валюты. Об этом российским СМИ рассказал заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Иран Али Багери на полях XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum-2024».

«Дружественные страны БРИКС намерены ввести общую единую валюту с тем, чтобы стать независимыми от американского доллара. Естественно, для такого шага необходима большая инфраструктура. Этот вопрос затронет многие отрасли экономики и торговли. Поэтому все страны сейчас активно работают, анализируют ситуацию и ищут наиболее удобные пути решения», – сказал Али Багери.