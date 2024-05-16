40 млн евро из «российских денег» передают Украине

Эстония может передать Украине €40 млн из замороженных российских активов. Об этом заявил глава комиссии по иностранным делам парламента страны Марко Михкельсон.

Накануне парламент Эстонии принял закон «об использовании активов РФ для компенсации причиненного Украине ущерба».

«Сумма не так велика. Мы говорим примерно о 40 миллионах евро»,— сказал Михкельсон в эфире украинского телеканала Freedom.

Согласно закону, принятому эстонским парламентом, власти смогут использовать замороженные активы частных лиц и компаний, «способствовавших противоправной деятельности России», в качестве платежа Украине за ущерб. В МИД РФ пригрозили ввести ответные миры. Всего ЕС и страны G7 заморозили около $300 млрд российских активов.