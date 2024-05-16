Евросоюз о делимитации между Азербайджаном и Арменией

Европейский союз приветствует продолжение процесса делимитации границы между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС приветствует прогресс, достигнутый в рамках процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, основанного на Алматинском соглашении 1991 года, а более конкретно, протоколе, подписанном в ходе 9-го заседания пограничных комиссий Армении и Азербайджана в среду, 15 мая, что привело к соглашению по нескольким участкам границы.

ЕС призывает стороны предпринять дальнейшие решительные шаги для урегулирования других нерешенных двусторонних вопросов и остается приверженным поддержке усилий, направленных на установление устойчивого и долгосрочного мира в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.