Кобахидзе открыт к дискуссии с молодежью

Я предлагаю молодым людям, участвующим в акциях, выделить до десяти представителей, с которыми я проведу публичную дискуссию вокруг закона о прозрачности. Можете дать присутствовать на дискуссии и 2-3 немолодым людям, которых считаете авторитетными экспертами. Как сообщают СМИ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.

«Все помнят, что правящая команда все это время была полностью открыта для дискуссии касательно закона «О прозрачности иностранного влияния». Мы предложили такую открытую дискуссию и послам тех стран, которые грубо вмешивались во внутриполитические законодательные дебаты Грузии. Но, к сожалению, послы уклонились от публичной дискуссии, а представители их стран из-за моря или океана продолжали делать грубые заявления, лишенные аргументов. Аналогично от здоровой дискуссии ушли и представители СМИ, принадлежащих радикальной оппозиции. Все это признак того, что на самом деле аргументов против закона нет, а наши оппоненты движимы единственной целью, как-то скрыть от населения Грузии информацию о финансах НПО», - отмечается в заявлении.

Кобахидзе выразил уверенность в том, что «будущее Грузии принадлежит молодежи».

«В нашей стране образцовая, исключительно яркая и прогрессивная молодежь, и именно они должны взять на себя управление и развитие страны в будущем. В будущем страной должны управлять молодые люди, которые сегодня поддерживают или опротестовывают закон о прозрачности. Соответственно, встреча со всей здоровой молодежью и обсуждение важных вопросов – это особая честь для меня. Я готов не только выслушать их, но и, в должном случае, и поделиться замечаниями, и такого же отношения я жду от молодежи. Если человек убедится, что думал неправильно, он должен уметь признать это и изменить свою позицию, что говорит не о слабости человека, а именно о его достоинстве», - заключил грузинский премьер.