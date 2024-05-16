Украинцы кошмарят российские НПЗ

Атака украинских беспилотников на российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе привела к экстренной остановке предприятия, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам одного из них, беспилотники поразили установку по производству сжиженного углеводородного газа. «Черного дыма во время пожара не было. Это значит, что горел только газ», — сказал источник. Собеседник агентства также добавил, что работа завода может быть относительно быстро возобновлена.

Украина в ночь на 17 мая нанесла массированный удар дронами по трем российским регионам и аннексированному Крыму. В Минобороны РФ заявили, что за ночь средства ПВО уничтожили и перехватили более 100 дронов. В оперативном штабе Краснодарского края утром сообщили, что в результате атаки БПЛА на территории нефтеперерабатывающого завода в Туапсе начался пожар.