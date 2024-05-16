Спрос на российский уголь снижается

Крупнейшие импортеры российского угля — Китай, Индия и Турция в первом квартале года резко снизили его закупки. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на статистику Минэнерго.

Экспорт в Индию и Турцию за первые три месяца упал вдвое по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и сократился до 4,7 млн тонн и 4,1 млн тонн соответственно. Китай сократил закупки российского угля на 16%, до 12,9 млн тонн, также снизились поставки из РФ в Южную Корею, Японию и Тайвань.

При этом страны дальнего зарубежья увеличивают закупки. Поставки в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) увеличились на 8%, до 2,1 млн тонн, а Гонконг закупил за первый квартал на 1% больше, чем годом ранее, — 2,5 млн тонн. Поставки выросли и в соседние с Россией государства. Беларусь закупила 2,2 млн тонн российского угля, увеличив поставки в 38 раз, Казахстан приобрел на 15% больше, чем годом ранее, — 150 тыс. тонн, Абхазия увеличила закупки в 1,8 раз, до 41 тыс. тонн.

Общий экспорт угля из России в первом квартале 2024 года снизился на 12% в годовом выражении, до 42,9 млн тонн, в том числе поставки в дальнее зарубежье составили 40,4 млн тонн, уточнили источники. По их данным, добыча угля в первом квартале в России выросла на 3% в годовом выражении и составила около 112 млн тонн.

Добыче способствует потребление угля на внутреннем рынке, с января по март спрос на этот вид топлива вырос на 1% до 50,9 млн тонн, также увеличились накопленные запасы компаний на 14% в годовом выражении.

Участники рынка и аналитики, которых опросило издание, в числе основных причин снижения экспортных поставок в адрес крупнейших покупателей назвали низкий уровень экспортных цен, дорогостоящую логистику и снижение спроса на российский уголь в этих странах. Ранее угольщики уже обращали внимание на высокую стоимость логистики, что на фоне снижения цен приводит к низкой рентабельности поставок, доля компаний в угольной сфере по итогам февраля выросла до 45,9%.