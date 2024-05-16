Взрыв в Санкт-Петербурге обновлено 22:40; видео

Взрыв в Военной академии "не носит террористического характера". Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ленинградский военный округ сообщил, что взрыв произошел во время работ в подвале, причиной мог стать "сдетонировавший боеприпас времен ВОВ".

*** 21:55

Взрыв прогремел около Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, сообщают российские Telegram-каналы.

Предварительно, здание было атаковано БПЛА. Пострадали семь человек, двое из них в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы.