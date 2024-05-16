Взрыв в Военной академии "не носит террористического характера". Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Ленинградский военный округ сообщил, что взрыв произошел во время работ в подвале, причиной мог стать "сдетонировавший боеприпас времен ВОВ".