Взрыв в Санкт-Петербурге обновлено 22:40; видео
Взрыв в Военной академии "не носит террористического характера". Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Ленинградский военный округ сообщил, что взрыв произошел во время работ в подвале, причиной мог стать "сдетонировавший боеприпас времен ВОВ".
*** 21:55
Взрыв прогремел около Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, сообщают российские Telegram-каналы.
Предварительно, здание было атаковано БПЛА. Пострадали семь человек, двое из них в тяжелом состоянии. На месте работают экстренные службы.
May 17, 2024