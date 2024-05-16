Медведев: Иными словами, там везде должна быть Россия

Необходимая ширина санитарной зоны на Украине для защиты территории РФ может достигнуть границ Польши, если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие. Об этом заявил в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Все-таки дебиловатые натовские стратеги искренне хотят, чтобы под контролем России оказалась практически вся Украина. Именно поэтому они дают бандеровской власти все более дальнобойное оружие.

А ведь президент Путин уже не в первый раз говорит, что для спокойной жизни нашей стране придется создать санитарную зону, в рамках которой у неонацистского режима не будет возможности поражать объекты на территории России (включая, конечно, все земли, вернувшиеся в наше государство). Нетрудно посчитать, что в случае применения киевским режимом ракет типа Storm Shadow/SCALP-EG с дальностью не менее 550 км и при расстоянии между Белгородом и Киевом в 429 км, практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины попадает в такую санитарную зону. Иными словами, там везде должна быть Россия (550 км плюс еще 70-100 км для верности)», - пояснил Медведев.

Он пригрозил, что «если так пойдет дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей»: «Или уже в самой Польше. А это совсем опасно».

«Тем более, что нестратегическое ядерное оружие, о проведении учений с которым объявила наша страна, понятие весьма растяжимое. К такому оружию (тактическому или нестратегическому), как всем известно, относятся ядерные заряды, существенно превышающие мощность Little Boy и Fat Man. Так что хорошо рассчитывайте дальность того, что выделяете нацистам, господа», - заключил он.